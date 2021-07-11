سيئون.. مقتل ضباط وجندي وإصابة 5 آخرين في اشتباكات مع مطلوبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ضابط وجندي، وأصيب خمسة جنود آخرون، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحين مطلوبين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن".



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، "إن جنود من الأمن قاموا بعملية مداهمة لأحد المنازل في مدينة سيئون، بعد تلقيهم بلاغاً بوجود مطلوبين أمنياً؛ لكن المسلحين باغتوهم بإلقاء قنابل وإطلاق رصاص ماأدى إلى مقتل ضابط وجندي وإصابة خمسه آخرين".



وأضاف المصدر أن المطلوبين أمنياً تمكنوا من الفرار، وسط أنباء (لم نتأكد من صحتها)عن إلقاء القبض على بعض المسلحين المتحصنين في المنزل.



وحاولنا التواصل مع أمن سيئون للتعليق إلاّ أنهم رفضوا التعليق في الوقت الراهن.



وتشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت، بين الفينة والأخرى حوادث أمنية وسط دعوات شعبية بضرورة تعزيز الأمن بإمكانات بشرية ومادية إضافية.

