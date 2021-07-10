الغيثي يكشف عن انتهاكات الإخوان بحق المواطنين في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

بعث محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رسالة خطية إلى أصحاب السعادة سفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، بخصوص ما جرى في محافظة شبوة من اعتداءات غاشمة بحق المدنيين من قبل القوات اليمنية التي تسيطر على المحافظة.



وأكد الغيثي، أن هذه الممارسات المتطرفة وغير المسؤولة تمثّل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتثبت حقيقة تقويض الطرف الآخر لكل فرص تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن تجاهل أحقية الشعب الجنوبي في إبداء رأيه، ناهيك عن تحديد مستقبله وتقرير مصيره، يعقّد سُبل الحل السياسي السلمي الشامل.

ودعا الغيثي إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الشنيع، وضرورة وضع إجراءات رادعة لهكذا ممارسات إرهابية غير مسؤولة، حيث تضمنت رسالته تفاصيل كاملة عن أسماء المدنيين من الجرحى والمعتقلين.