خسائر حوثية بالسلاح والأرواح بينهم قيادات في البيضاء ومأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا خسائر بالسلاح والأرواح بينهم قادة ميدانيين خلال المعارك المسلحة بجبهات القتال في محافظات البيضاء ومأرب والجوف.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن عدد من عناصر مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرين منهم بنيران الجيش والمقاومة بجبهة الزاهر في البيضاء، وأن قوات الجيش والمقاومة كبدت المليشيا خسائر كبيرة في العتاد .. لافتا إلى مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية وجرح آخرين من المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات قتالية حوثية بمدفعية الجيش والمقاومة بجبهة الحازمية في البيضاء.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا استهدف مواقع وثكنات الحوثيين، وأن مدفعية الجيش وغارات طيران التحالف دمرت ثلاثة أطقم مدرعة ومعدات قتالية حوثية بجبهة ماس في مأرب.

وقال المركز: إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية وتم القضاء عليهم، كما تم تدمير طقمين تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع عناصرها، وأيضا تم استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بجبهة الجدافر في الجوف.