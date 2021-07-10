شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني تتمكن من التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على عدة جبهات بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، على عدة جبهات بمحافظة مأرب شرق البلاد.



وأشارت المصادر إلى أن المعارك في تلك الجبهات استمرت لساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من كسر هجمات الميليشيا، وكبدتهم خسائر في العتاد والأرواح.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على موقع تويتر، إن "قوات الجيش كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، وكبّدتها قتلى وجرحى".

وأضاف المركز أن "طيران التحالف دمر طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما".