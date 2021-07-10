شكرا لبحثكم عن خبر تدشين مشروع “رواد الأعمال والتدريب المنتهي بالتوظيف” تحت إشراف وتنفيذ منصة أناردس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص /

دشنت منصة أناردس والأكاديمية العربية الكندية ACA مشروع “رواد الأعمال والتدريب المنتهي بالتوظيف” ، والذي تم تدشينه عبر اجتماع على منصة زوم حضرة عدد من المستثمرين والمستفيدين ، وتم خلاله شرح خطوات هذا المشروع والهدف منه.

يأتى هذا المشروع بهدف اختصار الدراسة لسنوات ومن ثم الاختصاص واتباع الدورات التدريبية المكثفة، كل هذه خطوات يقوم بها الشباب من أجل الحصول على الوظيفة التي يطمحون بها وتحقيق أحلامهم والاستقرار المادي.

وفي تدشين المشروع رحب الدكتور عياس العيسى رئيس الأكاديمية العربية الكندية ACA ومنصة أناردس ، بالحضور وتحدث عن المشروع وعن منصة أناردس، ثم تحدث مدير المشروع المهندس محمد فارس ، موضحا ماذا يعني “( دبلوم التسويق الرقمي المنتهي بالتوظيف خطة تدريب تضمن النجاح)، تلاها كلمة مدير الرقابة والإشراف على المشروع المهندس فؤاد الصبري قدم شرحا موجزا عن منهجيات الرقابة والإشراف المتبعة في هذه الخطوة الرائدة.

تخلل الإجتماع العديد من الكلمات التي أثرت الموضوع كان أبرزها من الدكتور عبد المجيد المخلافي وزير التربية والتعليم اليمني السابق والدكتورة مريم العبد الله ابو عائشة من المملكة العربية السعودية والمهندس أيمن الصقور رئيس شركة خدمكم للتوظيف من الأردن ومشاركون آخرون.

وفي نهاية الجلسة فتح باب الأسئلة والمداخلات وتمت الإجابة على كل التساؤلات التي طُرحت، والتي كانت محل اهتمام من القائمين على المشروع.

الجدير بالذكر ان منصة أناردس منصة تدريب وتعليم بأكثر من لغة وقد أطلقتها الاكاديمية العربية الكندية ACA في ٢٠٢٠م كمشروع إستثماري عربي ودولي مستقل ماليا واداريا ، يهدف الى تحقيق رؤيته ورسالته العظيمة "تنمية كافة شرائح المجتمع معرفياً ومهارياً ومادياً، من خلال التعليم والتدريب والخدمات المساندة بمشاركة الأرباح عبر التسويق الإلكتروني المتعدد بكوادر مؤهلة وتقنيات حديثة.