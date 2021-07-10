تعز.. الإعلان عن تحالف جديد لمنظمات المجتمع المدني

المنامة - ياسر ابراهيم -





أعلنت مؤسسة "الشيخ حمود سعيد المخلافي" اليوم السبت، تدشين اللقاء الخاص بإنشاء تحالف ملتقى منظمات المجتمع المدني للتنمية في محافظة تعز.



جاء ذلك خلال لقاء نظمته المؤسسة في مدينة تعز، بحضور عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني ومشاركة خبراء دوليين.



وقالت المؤسسة في بيان لها، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن تحالف المنظمات يهدف إلى الإسهام الفاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات مختلفة.



ونقل البيان عن الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المؤسسة، قوله إن التحالف يشكل بادرة إيجابية متميزة لتوحيد جهود المنظمات بهدف الإسهام الفاعل في تخفيف المعاناة الانسانية وحدة المأساة الناجمة عن الحرب والحصار المستمرة منذ 7 سنوات.



وأضاف المخلافي أن "التحالف سيخوض غمار التنمية بجهود وتنسيق مشترك وتبادل الأدوار من خلال تنفيذ منظومة من المشاريع في مجالات مختلفة وأهمها المشاريع الأكثر قربًا من معاناة الناس سواء الصحية والتعليمية والبنية التحتية بعيدا عن الانشطة الفردية".



واعتبر المخلافي التحالف بأنه "يشكل نقطة ضوء مشرقة وبادرة استثنائية لتوحيد العمل الجماعي للمنظمات بعيدا عن الازدواجية لما فيه إحداث تحولات في تنفيذ المشاريع الطارئة والمستدامة وفق آلية مدروسة وخطط علمية تحقق نتائج مثمرة يلمسها الناس في هذه المحافظة تمهيدا لتوسيع دائرة تحالف منظمات المجتمع المدني لتشمل جميع المحافظات اليمنية.



من جهته قال نائب مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية فؤاد الفقيه إن مبادرة إنشاء تحالف منظمات المجتمع المدني بتعز تسعى للتنسيق والعمل المتكامل وإيجاد حلول وبناء القدرات وتبادل المعلومات وخلق استجابة فاعلة تواكب حجم التحديات وتلبية الاحتياجات.



واعتبر أن مبادرة مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي لإنشاء تحالف منظمات المجتمع المدني تعد ايجابية ومثمرة كونها تعالج المشكلة التي تعاني منها المحافظة جراء تشتيت الجهود دون تحقيق استفادة حقيقية ومستدامة.



وفي مداخلة للخبير الدولي الدكتور العراقي أنس التكريتي استعرض فيها دور المنظمات في الدول التي سقطت فيها الحكومات ودورها كذلك في حالة الكوارث والحروب.



وقال إن "اليمن يمر بمرحلة كارثية ولابد للمنظمات أن تعمل وفق منظومة موحدة تتضمن مراحل ما قبل الحرب وتركيز دور المنظمات خلال الازمة وكذلك مرحلة ما بعد الحرب والصراع".



ولفت إلى أن تحالف منظمات المجتمع المدني خلال الحروب أول خطوة ناجحة لتخفيف المعاناة والأضرار وملامسة الاحتياجات الأساسية للناس والإسهام في عملية البناء وإعادة الإعمار ولفت أنظار العالم لحجم المشكلة والعمل وفق رؤية موحدة يتم من خلالها مخاطبة العالم وصناديق التنمية والاعمار بالأولويات التي تحتاجها تعز.



وخرج اللقاء بتشكيل لجنة لصياغة النظام الأساسي لتحالف منظمات المجتمع المدني.



وبحسب البيان فإن اللقاء أقر على أن تتولى جمعية بناء الخيرية رئاسة التحالف ومؤسسة رعاية التنموية مقررا وعضوية مؤسسة إنسان التنموية ومؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي

