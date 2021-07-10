مصرع قيادي بتنظيم القاعدة وهو يقاتل بصفوف مليشيات الحوثي في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

تلقت مليشيا الحوثي، هزيمة وخسائر فادحة في مناطق المواجهات على أيدي مقاومة الحازمية والعمالقة في المناطق والمواقع التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المواجهات استمرت بميمنة المحور الشرقي، فيما ما زالت جثث المليشيات الحوثية مرمية في مناطق المواجهات، وتم استعادة العديد من الأسلحة والعتاد.

وقالت المصادر، إنه بعد إحباط هجمات المليشيا حررت العمالقة والقبائل مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي.

وكانت العمالقة والقبائل أفشلت محاولة مليشيا الحوثي، استعادة بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً شرق مديرية البيضاء، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة دخلت مديرية ذي ناعم وخاضت معارك أسطورية لدحر المليشيات.

وفي موضوع لافت، كشفت المصادر عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة ‎ابو عبيدة الريامي مع مجموعة من مرافقيه على أبواب مدينة البيضاء وهو يقاتل إلى جانب جماعة الحوثي