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مصرع قيادي بتنظيم القاعدة وهو يقاتل بصفوف مليشيات الحوثي في البيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

تلقت مليشيا الحوثي، هزيمة وخسائر فادحة في مناطق المواجهات على أيدي مقاومة الحازمية والعمالقة في المناطق والمواقع التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

 

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المواجهات استمرت بميمنة المحور الشرقي، فيما ما زالت جثث المليشيات الحوثية مرمية في مناطق المواجهات، وتم استعادة العديد من الأسلحة والعتاد.

 

وقالت المصادر، إنه بعد إحباط هجمات المليشيا حررت العمالقة والقبائل مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي.

 

وكانت العمالقة والقبائل أفشلت محاولة مليشيا الحوثي، استعادة بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً شرق مديرية البيضاء، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

 

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة دخلت مديرية ذي ناعم وخاضت معارك أسطورية لدحر المليشيات.

 

وفي موضوع لافت، كشفت المصادر عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة ابو عبيدة الريامي مع مجموعة من مرافقيه على أبواب مدينة البيضاء وهو يقاتل إلى جانب جماعة الحوثي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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