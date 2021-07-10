وزير الصحة يتفقد سير العمل في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، على سير العمل بمخازن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في العاصمة المؤقتة عدن.



وقدم مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد ميسري شرح حول الوضع الدوائي والتخزيني وخطط البرنامج في رفد المحافظات والمرافق الصحية المختلفة بالأدوية والمعدات الصحية والإمكانات المتاحة حاليا في البرنامج من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة إيجاد مخزون إستراتيجي في البرنامج لمواجهة أي تداعيات صحية محتملة .. موجها بتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي والعمل على رفع المخزون الإستراتيجي .. مؤكدا الاهتمام الحكومي المتزايد للنهوض بالقطاع الصحي نحو الأفضل وتحقيق أهداف تعافي قطاع الصحة.