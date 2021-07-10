ورشة عمل بمأرب تناقش واقع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بمأرب ورشة عمل خاصة بمناقشة واقع القطاع الصحي في المحافظة، تنظمها منظمة مساءلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبدعم من منظمة شركاء اليمن على مدى يومين.



وتهدف الورشة التي يشارك فيها 14 مشاركا من مديري المستشفيات العامة والخاصة الى الخروج برؤية لدعم وتعزيز دور القطاع الصحي والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع.

وفي افتتاح الورشة أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي إلى أهمية انعقاد هذه الورشة، في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي والأعباء التي يتحملها القطاع في تلبية الحد الادنى من الاحتياجات للخدمات الصحية الكبيرة والمتزايدة، جراء استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف محافظات الجمهورية والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية وحربها على الشعب اليمني.

وأستعرص الدكتور الشدادي واقع الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات الحكومية بالمحافظة والإمكانات المتوفرة وحجم الفجوة بين الطلبات على الخدمات الصحية والطبية من قبل المواطنين والامكانات المتوفرة من بنى تحتية وتجهيزات وكوادر صحية والاحتياجات لردم هذه الفجوة والارتقاء بواقع القطاع الصحي والخدمات المقدمة.

داعيا شركاء العمل الإنساني القيام بواجبهم في تقديم المساعدات اللازمة للمشافي والمراكز الصحية بما يمكنها من القيام بدورها الانساني بكفاء وتقديم خدماتها بالجودة المطلوبة والتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين .

من جهته اكد رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان مهدي بالغيث أن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة دعم القطاع الصحي في محافظة مارب إضافة إلى تعزيز دور السلطة المحلية في دعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات اللازمة، و إيجاد وعي مجتمعي بالثقافة الصحية .