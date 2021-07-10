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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوثيون يقتلون مواطنا بدم بارد في إحدى نقاطهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021
الخليج 365 ـ صنعاء
قتل أفراد إحدى النقاط الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بالعاصمة صنعاء، مواطناً بدم بارد.
وذكر مصدر محلي أن قائد نقطة مليشيا الحوثي بشارع خولان أقدم هو وأفراد النقطة على قتل المواطن جميل شريان، يقود سيارة نقل عقب رفض الأخير دفع إتاوات لقائد النقطة.
وبين المصدر المحلي أن قائد النقطة المدعو قناف عطية، فر بعد ارتكابه الجريمة إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة صنعاء.