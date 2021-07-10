حوثيون يقتلون مواطنا بدم بارد في إحدى نقاطهم بصنعاء

وبين المصدر المحلي أن قائد النقطة المدعو قناف عطية، فر بعد ارتكابه الجريمة إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة صنعاء.

وذكر مصدر محلي أن قائد نقطة مليشيا الحوثي بشارع خولان أقدم هو وأفراد النقطة على قتل المواطن جميل شريان، يقود سيارة نقل عقب رفض الأخير دفع إتاوات لقائد النقطة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012