شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي خلال مواجهات مع "المشتركة" جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قُتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي وجرح آخرون، اليوم السبت 10 يوليو/تموز 2021، في مواجهات مع القوات المشتركة جنوبي الحديدة بالساحل الغربي.



مصدر عسكري أفاد بأن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذته مليشيات الحوثي من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة حيس.

وقال المصدر، إن مليشيات الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في محاولة مستميتة منها لاختراق خطوط التماس ولكن دون جدوى.

وأكد أن عدداً من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم ولا تزال جثثهم مرمية في خطوط التماس فيما جرح آخرون، في المواجهات التي خاضها أبطال القوات المشتركة