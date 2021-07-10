تدشين 15 مركزا صيفيا للاندية بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز اليوم المراكز الصيفية للأندية الرياضية في المحافظة، التي تستمر حتى الـ20 من أغسطس القادم، بعد توقفها منذ بداية الانقلاب الحوثي عام 2014م.



وأشار مدير مكتب الشباب والرياضة، ايمن المخلافي الى أن المراكز الصيفية البالغ عددها 15 مركزا تستهدف 10 آلاف ناشئاً وشابا، تهدف إلى اكتشاف المبدعين وتنمية مواهب النشء والشباب وتعزيز قدراتهم، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات الوطنية في عقول وأذهان الشباب.

وشهد الحفل استعراض كرنفالي لأفواج الأندية الرياضية والألعاب، إضافة إلى فقرات فنية إبداعية، وعروض قتالية لبعض الألعاب.