الجيش الوطني يشن هجوما معاكسا على ميليشيا الحوثي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شنّ الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، هجوماً على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال شمال غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم استهدف مواقع معادية في وادي حلحلان ومحزام ماس وألحق بمليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستهدف طيران التحالف بعدّة غارات آليات وتعزيزات المليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات.

يأتي ذلك بعد أن تكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة ورائها أسلحتها وجثث قتلاها.