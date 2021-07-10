شكرا لبحثكم عن خبر اخر مستجدات المعارك في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خلاصة الوضع في البيضاء:- - يتم تحقيق انتصارات في مديرية البيضاء ونحافظ على انتصاراتنا في الصومعة. - تم ترتيب الصفوف واستعادة عددا من المواقع في مديرية الزاهر. - المعركة مستمرة وماهو مطلوب من الجبهات الاخرى ان تبدأ في عملية التحرير. من صفحة الإعلامي عارف علي العمري

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