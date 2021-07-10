رسميا .. الكشف عن أسباب تاخر تركيب الزجاج المضاد للرصاص في مطار عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - مكتب اعلام مطار عدن :إعادة تأهيل المطار تسير وفق مراحل مزمنه ونرجو تحييد المطار عن المناكفات السياسية

عدن | خاص

أكد مكتب علاقات واعلام مطار عدن الدولي إن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي يسير وفق مراحل مزمّنة تحت اشراف ادارة المطار ، وان المشروع يجري تنفيذه من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن من خلال شركات ذات خبرة واستشاريين دوليين في مجال المطارات مع مراعاة استمرار المطار في عمله وفي ظل حركة المسافرين في صالات الركاب وداخل المطار .

وأشار المكتب الى أن المطار يمر اليوم بوضع استثنائي بعد الضربة الصاروخية الغادرة التي استهدفت حكومة المناصفة مطلع العام الحالي و ألحقت أضرارا جسيمة بالصالات الرئيسية في المطار.

ونوّه المكتب الى أن إعادة تسيير الملاحة الجوية بعد استهداف المطار حينها كان ضرورة وأولوية لدى معالي وزير النقل وإدارة المطار وفق المتاح والممكن حيث يعلم الجميع حاجة المئات من المرضى والجرحى للسفر والعودة عبر مطار عدن الدولي وهذا ما عملت عليه إدارة المطار وبدعم من الأشقاء في البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن .

ولفت المكتب الى أن الألواح الخشبية المركبة حاليا في المطار مؤقتة استدعت الضرورة وجودها لحماية الصالات من الأتربة وكذلك لكي نستطيع نضمن خدمة التكييف المركزي لجمهور المسافرين والحفاض على سير إجراءات عمل المطار حتى يتم إعادة تركيب الزجاج المطابق للمواصفات فور انتهاء تصنيعها، كما سيشمل المشروع الذي ينفذه البرنامج السعودي لإعادة اعمار اليمن إعادة تأهيل المرافق والأقسام الأخرى التي تضررت بفعل القصف، حيث عمل البرنامج السعودي قد بداء عمليا بالمطار وبداء العمل في مبنى الشحن الجوي وكذلك سقف مبنى الترحيل الجوي وخلال الاشهر القادمه سيصل المواد الخاصه باعادة تأهيل ممر التدحرج التاكسي.

معتبرا أن الأمور التي سبق توضيحها لا تحتاج الى ذكاء او اجتهادات او توظيف سياسي داعيا الجميع الى تحييد المطار عن المماحكات والترفع والخوض في كل شاردة وواردة واعتبار المطار منشأة عامة تخدم الجميع دون تمييز والحفاض عليها وسمعتها ضمن المسؤولية العامة لنا جميعا .