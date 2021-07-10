شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة تكشف حقيقة خيانة ال حميقان في الزاهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *من المستفيد من نشر أخبار خيانات "الزاهر" ؟*

تقرير خاص- البيضاء:

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في قوات العمالقة الجنوبية وقبائل يافع عن حقيقة بعض الأخبار المشبوهة التي تروجها بعض المطابخ الإعلامية بأن الزاهر تمارس الخيانة ضد من ينتصر لها..

وتعجب المصدر من نشر هذه الأخبار الغير صحيحة مؤكدًا أن آل حميقان قدموا خلال يومين فقط 30 قتيل في معركة الزاهر.

ووجه المصدر رسالة إلى المرجفين ومن يبث تلك الإشاعات ويتهم قبائل البيضاء بالخيانة قائلًا: الحميقاني تربطنا فيهم أواصر الاخوة والنسب وحسن الجوار، فهل هذا عدلكم وماذا قدمتم يامن تصرفون الصكوك على مزاج أولياء نعمتكم ؟...

وأردف المصدر: أن هذه الشائعات بثتها ميليشيات الحوثي -المدعومة من إيران- للتخويف من إقتحام وتحرير البيضاء، وأن تلك الشائعات وجدت طريقها للإنتشار من بعض ضعاف النفوس والأقلام المثبطة.