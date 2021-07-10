مليشيا الحوثي يكشف جرائم الحوثي في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الشحات غريب

قال المحلل السياسي عبدالعالم حيدرة إنه ليس بغريب على المليشيات الحوثية أن يقوم قادتها بمصادرة المنشآت الحكومية بشكل عام، وليس الملاعب الرياضة فقط، جاء ذلك تعليقاً على سطو قيادي حوثي على الإستاد الرياضي بذمار.



وأضاف حيدرة في تصريحات بأن ميليشيا الحوثي اعتبرت كل ما هو تحت سيطرتها ملكاً لها ولقادتها.

وأكد أن هناك جريمة كبري حيث تقوم بنهب أراضى الدولة والمواطنيين حيث استطاعت المليشيات عمل ثروة كبيرة تريد أن تحكم الشعب من خلالها ، والمعروف أن المليشيا الحوثية تتوقع بأنه لن تستمر لذلك تحاول أن تقوم بنهب الثروات وتهريبها للخارج تحت مسميات عديدة منها المجهود الحربي والجبايات التي تفرضها على المواطنيين اليمنيين.

وحول إفشال المليشيا الحوثي لكل مبعوثو الأمم المتحدة إلي اليمن، قال إن المبعوثيين الأممين فشلوا لأنهم ليس لديهم رؤية صادقة وواضحة والحقيقة التي توجد عليها المليشيات الحوثية، فللأسف هناك تقصير كبير من قبل الأمم المتحدة والمليشيات وهي عدم فرض عقوبات واضحة على المليشيات الحوثية، ولم يقدموا تقارير حقيقة تبين بأن هذه المليشيات ميليشيات إرهابية.

واختتم حديثه بأن المجلس الدولي معني اليوم بشكل كبير بتصحيح أخطاء المبعوثيين السابقين وارسال مبعوث حقيقى أن تكون لدية رؤية واضحة وأهداف لايقاف الحرب لبناء أعمدة الثقة لوصول إلي سلام مستدام، واخضاع المليشيات لدخولها في السلام، مؤكداً بأن عمليات مماطلة وتسويف.

يذكر أن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها تمارس جرائم كبيرة منها القتل الجماعي والتعذيب والتجويع ، وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية بحق الرافضين لها في المحافظات اليمنية، ولا تزال ترتكب المجازر بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.