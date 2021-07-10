شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي محافظ المهرة في وفاة أخيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ المهرة محمد علي ياسر، في وفاة أخيه الشيخ محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية ومساعيه في إصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.