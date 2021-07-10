رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة عضو المجلس محسن علي ياسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة الى محافظ المهرة محمد علي ياسر وشقيه سالم علي ياسر بوفاة شقيقهم الشخصية الاجتماعية محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وقال في البرقية: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أخيكم المناضل الكبير، والشاعر المفوِّة، محسن علي ياسر، بعد حياة حافلة بالعطأ الوطني، والحضور السياسي، والمساهمة المتميزة في الثقافية الوطنية باعتباره أحد شعراء المرحلة البارزين، الذين كتبوا باللغة العامية والفصحى معًا. وانحازوا للوطن والحرية والتقدم والوحدة".

واضاف بن دغر، بإسمي وكل زملائكم في هيئة رئاسة مجلس الشورى نعزيكم ونعزي أخيكم، وأبناء المرحوم بهذا المصاب الجلل، ونعزي المهرة وأهلها.