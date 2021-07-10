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اجتماع بعدن يناقش إجراءات استقبال بقية اليمنيين العالقين في الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

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ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم بعدن، مع أعضاء اللجنة الاشرافية المكلفة باستقبال العائدين من الهند، الإجراءات الطبية والفنية للتحضير لاستقبال الدفعة الثانية البالغ عددها ١٥١ شخصا يتوقع وصولهم إلى مطار عدن الليلة.

 

وقدم وكيل الوزارة رئيس اللجنة الدكتور شوقي الشرجبي التقييم الخاص بأداء اللجنة بتخصصاتها المختلفة، وجوانب الايجاب والنقص فيها والملاحظات الموجبة لتعزيز عملها ميدانيا.

 

وشدد الوزير على ضرورة البناء على ما هو إيجابي وما اكتسبته اللجنة من خبرات ميدانية وتجاوز الصعاب والمعوقات التي اعترضت عملها في استقبال الدفعة الأولى.. مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من كل الكفاءات المنضوية في إطار اللجنة، والاستمرار بالعمل لاستقبال بقية الدفعات من العالقين في الهند حتى آخر دفعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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