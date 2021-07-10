الجيش الوطني يواصل العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملياتهم العسكرية ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.



وأعلنت المقاومة الشعبية في البيضاء استعادة عدة مواقع عسكرية ومنها منطقة لجردي كانت مليشيات الحوثي سيطرة عليها قبل يومين .

وقال متحدث مقاومة آل حميقان عامر الحميقاني إن قوات المقاومة سطرت على مدار يومين متتالية وبكل شجاعة وبالإمكانيات المحدود ملاحم بطولية وصمدوا بوجه ترسانة من الأسلحة شملت دبابات وعربات وقوة بشرية أكثر من 1500 عنصر تابع لمليشيا ‎الحوثي الانقلابية .

‏‎وأعلن الجيش عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران وحدات الجيش والمقاومة في جبهة الزاهر خلال معارك استمرت أكثر من ٥ ساعات.

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفه منذ أيام بعد تحرير قوات الجيش والمقاومة الشعبية مواقع عديدة بعملية عسكرية مباغتة كبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة بشرية وفي العتاد العسكري أيضا.

وهبت مجاميع من أبناء القبائل والمناطق المجاورة للبيضاء للمشاركة في قتال المليشيات الحوثية إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش في جبهات البيضاء.

وكان طيران التحالف العربي استهدف فجر اليوم بـ 4 غارات مواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي في جبهات الزاهر القريبة من مركز محافظة البيضاء.