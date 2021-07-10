الجعفري يدشن دورة تدريبية في كتابة مقترحات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري اليوم دورة تدريبية في كتابة.



وخلال التدشين أشار الوكيل الأول الجعفري إلى أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر تدعم وتشجع مثل هذه الدورات التي تسعى إلى تعزيز وبناء قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لافتاً إلى أن ما يخص بناء القدرات والتنمية البشرية يمثل أولوية للسلطة المحلية موضحاً أن الموارد المادية وحدها لاتكفي مالم توجد هناك قيادات ذات خبرة تدير هذه الموارد بالشكل الصحيح .

كما أشار نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة الأستاذ سالم سويلم أن مكتب الشؤون الاجتماعية يشجع على تعزيز الشراكة مع مختلف منظمات المجتمع المدني من خلال إقامة مثل هذه الدورات لتأهيل قيادات المجتمع ، متمنياً من المشاركين الاستفادة القصوى من هذه الدورة للخروج بمشاريع تعزز نشاط مؤسساتهم .

من جانبه أوضح منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام بمحافظة المهرة الاستاذ صامد رعفيت أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة المهرة في مجال كيفية كتابة مقترحات المشاريع التنموية وكيفية الحصول على الممولين لهذه المشاريع بالاضافة إلى كيفية استغلال الفرص الممكنة للحصول على تمويل للمنظمة ، لافتاً إلى أنها تستهدف 27 منظمة ومؤسسة داخل محافظة المهرة وتستمر لمدة ثمانية أيام .