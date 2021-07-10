لتعزيز حالة الاستقرار.. الأجهزة الأمنية بمأرب تنفذ انتشارًا أمنيًا في المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت، الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، حملة انتشار أمني شملت عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسة للمدينة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، العميد سليم السياغي، "أن الانتشار الأمني يهدف إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها المواطنون في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا"ً.

وأشاد العميد السياغي في تصريح لـ"موقع وزارة الداخلية"، بالقدرات الاحترافية والإمكانيات العالية، التي قدمتها كافة الوحدات الأمنية بمأرب.

وأشار إلى أنها نجحت في تأمين الجبهة الداخلية وتعزيز أمنها واستقرارها وإحباط العديد من المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي الهادفة إلى إثارة الفوضى واستهداف المدنيين بالتزامن مع هجماتها المكثفة في أطراف المحافظة.

وأضاف، أن محاولات استهداف الجبهة الداخلية والإخلال بالأمن والسكينة العامة من قبل العدو لا تتوقف، مشددا على منتسبي الأجهزة الأمنية بذل المزيد من اليقظة والجاهزية.

وأشار العميد السياغي، إلى الحرص والتعاون المجتمعي الكبير من قبل الشرفاء من أبناء المحافظة والساكنين المقيمين فيها ووقوفهم إلى صف الأمن والاستقرار والدولة ورفضهم للمليشيا الانقلابية ومشاريع الخراب والفوضى.

وثمن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، حرص واهتمام ودعم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ومحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة للأجهزة الأمنية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة في حفظ الأمن والسكينة.