اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحين في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

قالت مصادر محلية بمدينة سيئون، ان اشتباكات اندلعت بين مسلحين من جهة واجهزة الامن من جهة أخرى.



واكد مصدر خاص ان مطلوبين تحصنوا في احد المنازل في سيئون اشتبكوا بقوة من النجدة والامن المركزي نتج عنها وفاة احد الضباط يدعى، وفي سويلم واصابة اخرين في الاشتباك حالة احدهم حرجة.

وبحسب المصدر فان الاشتباك الذي استمر لاكثر من ساعة استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة واثار هلعا في وسط السكان القريبين من مكان الاشتباك

وانتهى بالقبض على اثنين من المطلوبين فيما استطاع المطلوب الاول الفرار.