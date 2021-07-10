بعد ايام من تعيينه .. مدير أمن لودر الجديد يقدم إستقالته من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

قدم الملازم جعفر الخلع مدير أمن مديرية لودر بمحافظة أبين المعين مؤخرا استقالته من منصبه بعد أيام من تعيينه.



وقال الخلع في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى وزير الداخلية انه لا يستطع العمل في وسط بيئة غير قابلة به.

وتمنى الخلع في رسالته التوفيق لمن يتم تعيينه والأمن والاستقرار للمديرية.

وفيما يلي ننشر نص الإستقالة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على أشرف المرسلين..

الأخ/ معالي وزير الداخلية ابراهيم حيدان..

الأخ/ مدير أمن ابين العميد ابو مشعل الكازمي..

الأخوة الكرام في مديرية لودر الحبيبة ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ الأمر نسأل الله أن يحفظ الجميع ويجنبنا وأياكم الفوضى والحروب والصراعات..

أخوتي الكرام كل بأسمه وصفته ومكانته، لا ادري كيف ابدأ رسالتي هذه التي أحببت أن أوجهها إليكم وهي نابعة من أعماق قلبي على أمل أن تصل إلى قلوبكم فما عهدتكم إلا أهل الخير والشهامة والرجولة،ولكن من باب التوضيح واللقط الذي حصل منذ أن أصدر معالي وزير الداخلية قرار تعييني مديراً لأمن لودر وانا أستغرب ردود الأفعال المتفاوتة والكلام الذي يقال هنا وهناك دون أي سبب يُذكر ولا أوجه اصابع اللوم والإتهام لأحد ولكن من باب التوضيح للجميع لعل وعسى أن تتضح الصورة المغلوطة لدى البعض عني..

لا انكر أنه طالني ظلم كبير وكبير جداً من البعض ولا أخصص احد في ذلك، فمنهم من اتهمني بكلام لايقبله عقل ولا منطق،ومنهم من قال في كلام لم يقله مالك في الخمر،وهذا أنعكس سلباً على نفسيتي رغم أنني مُعّين بقرار من وزير الداخلية وكان المفترض أن ادافع عن هذا القرار ولكن فضلت أن لا أكون وقود اي صراع أو فوضى لمديريتنا الحبيبة لودر، مديرية الرجال والأبطال..

وفعلاً رغم المحاولات المتكررة والإلحاح علي بقبول المنصب بعد فشل الوساطة ودخول المنطقة في أقتتال ذهب ضحية أبرياء بسبب كرسي لايسمن ولايغني من جوع إلا أنني رفضت وبشدة أن أقبل بالمنصب ليس خوفا ولا ضعفاً ولكن لان البيئة الحاضنة لن تقول قابلة بوجودي وهذا سيعرقل عملي ولا أريد أن أعود للكرسي والمنصب على حساب أي مشاكل ولا اريد أن أفشل في عملي بسبب عدم تعاون الجميع معي، فالحفاظ على نسيج المجتمع وتماسه وأمنه وأمانه أهم بكثير من أي منصب أو كرسي أو موقع،وسأكون سعيد حينما أشاهد العمل الأمني في لودر أو غيرها يسير بخطى ثابته وواثقه ويمضي نحو الأفضل..

الأخوة الأكارم: مثلما أسلفت الهجمة الشرسة التي طالتني كانت كبيرة والمؤلم أن تأتي من أهلنا وأخوتنا في لودر الحبيبة ولكن سألتمس لهم العذر على ذلك فمن يجهلك لايعرف قدرك وأخلاقك،ومع هذا لم تتغير محبتي وإحترام للودر أرضاً، فان آتي لودر أخاً وصديقاً وأجد الحب والإحترام خيراً لي من أن آتيها مسؤولاً لاقبول ولا مكان لي بينهم..

أخيراً أشكر معالي وزير الداخلية على ثقته بي وتكليفي بهذا المنصب الذي تنازلت عنه حباً في لودر وأهلها..

كما أشكر العميد ابو مشعل الكازمي الذي كان خير على مواقفه الشجاعة والنبيلة..

وكذلك الشكر موصول لقادة القوات المشتركة التي كانت سياجاً أمنياً منيعاً ضد كل من تسول له نفس المساس بأمن لودر وأهلها..

ملازم اول

جعفر عبدالله صالح حيدره الخلع

الخميس

8 يوليو 2021