لحمدي: دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع تستقطب نساء مؤهلات ومن ذوات الكفاءة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكدت رئيسة دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع الدكتورة إيمان لحمدي بأن خطة النصف الثاني من العام الحالي 2021 سوف تستوعب العديد من الأنشطة والبرامج التي تخدم النساء بشكل عام في حضرموت وتلامس احتياجاتهن وتكبح العديد من المعوقات التي تحد من قدرتهن على المشاركة وتحقيق مطالبهن.



وأشارت لحمدي إلى أن الدائرة قد كرست اجتماعها الأخير الذي عقدته الخميس الماضي في المكلا لمناقشة سير خطة ٢٠٢١م واتجاهات خطتها للنصف الثاني من نفس العام، بالإضافة إلى الوقوف أمام خطط لجانها، وارتأت إجراء بعض التعديلات اللازمة حولها بهدف ضمان تنفيذ أنشطة الدائرة المختلفة بفعالية أكبر ومشاركة أوسع للنساء الحضرميات .

وأفادت الدكتورة لحمدي بأن عضوات دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع أقترحن استقطاب عددًا من النساء المؤهلات ومن ذوات الخبرة والكفاءة لاعتمادهن مستشارات للدائرة ليسهمن بدور في رسم و وضع الخطط والبرامج التي تستفيد منها المرأة الحضرمية وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل والتطوير التنموي .. معبرة عن تقديرها البالغ لاهتمام قيادة مؤتمر حضرموت الجامع ممثلة برئيسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي وأمانته العامة ودعمها المتواصل لنشاط الدائرة.