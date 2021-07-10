افتتاح عدد من مشاريع التحسين بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وتفقد سير العمل في عدد من مشروعات التحسين الجاري تنفيذها بمدينة عتق.



حيث مجسمات جولة الكتاب والذي يقع في الواجهة من مشروع مبنى المكتبة المركزية، ومجسم قصر ذيبان الذي يمثل المعلم الحضاري الاول للمدينة وفن العمارة الطينية بشبوة، وتشكيلات وباقات الورود التي زينة بها جولة السوق القديم بعتق.

الى ذلك تفقد الوكيل سير العمل في مشروع رصف الساحات العامة الواقعة قبالة السوق الجديد من المدينة، والجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتشتمل على مساحات خضراء ومظلات للجلوس ومرافق للخدمات، ومواقف للسيارات.