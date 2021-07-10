شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء لمحافظ المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محافظ المهره محمد علي ياسر بوفاة شقيقه محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى.



ونوه الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية وادواره النضالية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..لافتا الى مكانته الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها في مسيرة حياته..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.