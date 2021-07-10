رباط الروضة يشهد حفلاً تكريمياً لطلاب الدورة السادسة والعشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحضور وزير الأوقاف والإرشاد سابقاً عضو مجلس الشورى حالياً الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر ، شهد رباط الروضة للدراسات الإسلامية اليوم حفلاً ختامياً للدورة الصيفية السادسة والعشرين بمدينة المكلا .



وبدأ الحفل التكريمي للدورة التربوية التعليمية بتلاوة آيات عطرة من القران الكريم ، تلى ذلك تقديم عدد من الطلاب كنماذج مما تلقوه في القرآن الكريم ، عقيدة العوام ، الفقه ، والسلوك والآداب .

وألقى وزير الأوقاف والإرشاد السابق الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر كلمة شكر فيها إدارة رباط الروضة على تنظيم مثل هذه الدورات الدينية ، وحث - في كلمته - الطلاب على تلقي المزيد من العلوم الدينية المفيدة لهم في دنياهم وأخراهم .

واستمع الحضور إلى كلمة أخرى لمشرف الحلقات الدكتور عبدالرحمن الجفري ، أكد أن الدورة الصيفية لعام 1442 هـ ضمت عدد 2760 طالباً وطالبة في 26 مركزاً داخل مدينة المكلا وضواحيها ، واضاف أن الدورة استمرت لمدة 40 يوماً تلقى فيها الطلاب دروس تعليمية في « القرآن الكريم ، الحديث الشريف ، الفقه ، عقيدة العوام ، السلوك والآداب » .

وفي ختام الحفل وبحضور عدد من المشايخ والوجهاء ، كرمت إدارة رباط الروضة للدراسات الإسلامية الطلاب بشهادات وأدوات مدرسية ، واختتم الحفل بقراءة القصيدة المشهورة للإمام الحداد التي تقرأ في ختام مجالس العلم .

الجدير بالذكر أن الدورة الصيفية أقيمت في المساجد التالية « مسجد الروضة ، مسجد النور ، بايعشوت ، بازرعه ، أنوار بدر ، الهدى ، ذي النورين ، بحر النور ، النور بويش ، السلام بويش ، النجم ، جامع بروم » .