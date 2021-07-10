مركز نقل الدم وابحاثه بوادي حضرموت يقدم 1500 نوع من مشتقات الدم للمرضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ عدد المتبرعين الذين استقبلهم المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه بوادي وصحراء حضرموت خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 958 متبرعا منهم 134 متبرع بشكل عام و823 متبرع لمرضاهم.



وأوضح مدير المركز هاني بازهير وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن جميع المتبرعين خضعوا للمعاينة بالمركز قبل تبرعهم بالدم وتقييم أحوالهم الصحية بغرض معرفة صحتهم وسلامتهم.

وأضاف بازهير أن المركز قام خلال النصف الاول من العام الحالي 2021م بصرف ألف و428 نوع من مشتقات ومكونات الدم وهي كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما، مشيرا أنه يتم تقديم هذه الخدمات للمستفيدين من المرضى بشكل مجاني وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض الدم بأنواعها وحالات الإصابة بالحروق والنزيف المستمر لتخفيف معاناتهم مع الأمراض المشار إليها.