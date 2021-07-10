بدء دورة تدريبية لتطوير مهارات الشرطة النسائية في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة المكلا دورة تدريبية لتطوير مهارات الشرطة النسائية في اطار مشروع تعزيز وبناء قدرات الشرطة النسائية في اليمن لتعزيز النهج القائم على النوع الاجتماعي ضمن أجهزة إنفاذ القانون والممول من حكومة هولندا التي تستمر خلال الفترة من الـ 10 حتي الـ 15 من يوليو الجاري.



وثمن وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي الدور الذي قدمته قيادة الامن والشرطة والدعم الذي تقدمه للارتقاء بالعمل الأمني وتأهيل منتسبي شرطة المحافظة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من مواضيع وفقرات الدورة، من خلال المواضيع المُعدة في البرنامج والتي تتناول أهداف وواجبات الشرطة المجتمعية وقانون حقوق الإنسان وقضايا العنف ضد المرأة وعددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

من جانبه أوضح نائب مدير أمن ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري اهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تساعد منتسبي الشرطة وخصوصا الشرطة النسائية على الإرتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في التطوير المستمر للعمل الأمني بما يتواكب مع المرحلة التي تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام.