إعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن بمحافظة المهرة بنظام "B.o.T

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت مؤسسة موانئ البحر العربي، وشركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة، في عدن، توقيع مراسيم عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن بمحافظة المهرة بنظام "B.o.T ".



وفي مراسم التوقيع التي جرت بحضور وإشراف وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أوضح وزير النقل إن الوزارة تدشن مشروعا استراتيجيا وحيويا واقتصاديا تجسيداً لعلاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مشيراً الى إن المشروع سيمثل مفتاح الاستثمار لمختلف قطاعات النقل التابعة للوزارة وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لقانون الموانئ والوزارة المعمول بها.

وتضمن العقد، الذي وقعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم عبدالله باسمير، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجهام علي بن متاش، مجموعة من البنود التي شملت إنشاء ميناء تصدير الحجر الجيري يتكون من لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الأولى.

وأكد الدكتور عبدالسلام مساندة الوزارة لهذا المشروع وكافة المشاريع الأخرى لجذب المستثمرين في الداخل والخارج وتقديم كافة التسهيلات والمزايا لما من شأنه إقامة مشاريع استثمارية متنوعة خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير...معرباً عن أمله في أن يساهم الميناء في تفعيل نشاط الحركة الملاحية والاقتصادية في البلاد بما يحقق تنمية ورفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل من شأنها تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي بما يتواكب مع برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومة.

من جانبه أكد مدير عام مديرية قشن فيصل حازم الجدحي دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه المشاريع النوعية للمساهمة في تطوير البنى التحتية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

بدوره اشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة بدعم الحكومة ممثلةً بوزارة النقل، وتذليل الصعاب وخلق بيئة استثمارية ايجابية نحو آفاق أوسع لمستقبل البناء والازدهار المنشود.