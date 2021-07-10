الجريرب يلتقي مدير عام مؤسسة المياه بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - قصيعر

التقى مدير عام مديرية الريدة و قصيعر العميد محمد سعيد الجريري، بمكتبه بديوان السلطة المحلية بالريدة الشرقية، بمدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم لمناقشة الاحتياجات والمشاريع التي تخدم المديرية.



وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام بمدير عام المؤسسة مثمناً الجهود التي تبدلها المؤسسة في تقديم عدد من المشاريع في المديرية.

وخلال اللقاء ناقش "الجريري" الإشكاليات في الصرف الصحي في بعض مناطق المديرية موضحاً معاناة المواطنين من طفح مياة الصرف الصحي لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

بدوره أكد مدير عام مؤسسة المياه المهندس وهيب غانم بأنه سيكون تحسين لشبكة المياه و استكمال بقية المشاريع منها حفر ثلاث آبار ارتوازية ومعالجات الاشكاليات في الصرف الصحي بالمديرية وفق الإمكانيات المتاحة.

كما تقدم مدير عام الريدة و قصيعر بالشكر الجزيل لزيارة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت والوفد المرافق له على اهتماهم بخدمة المديرية.