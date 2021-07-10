المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يناقش الشباب عبر "منصة شباب وعي"... صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

ناقش المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن " مارتن غريفيث "، الشباب اليمني عبر " منصة شباب وعي "، في حديث عن (الأزمة الإنسانية والسياسية) التي تمر بها اليمن، وذلك عبر منصة زوم الالكترونية متحدثاً الى الحضور في مدينة المكلا وسيؤن، وكذلك الحضور عبر المنصة الالكترونية زوم.



حيث بدأ النقاش بكلمة من رئيس "مؤسسة وعي" الاستاذ / عمر باراس، متحدثاً عن الدور البارز الذي تقدمه المؤسسة في الوعي السياسي ومدى أهمية تواجد الشباب في الجهود التي تدعوا الى السلام، مشيراً الى أن المساحة التي تعمل عليها وعي تأتي وفقاً لقرارت مجلس الأمن المتعلقة بالشباب والنساء والتي تدعوا الى السلام والمشاركة الفاعلة في بناء الأفكار الإيجابية لبناء الوطن.

بعد ذلك تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن " مارتن غريفيث " عن مجهودات الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن ولتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد، معرجاً على الكثير من المواضيع التي خاض فيها خلال فترة توليه المنصب.

وأشار إلى أن الحل السياسي يأتي بإيقاف اطلاق النار، وفتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية، لتيسير عملية البناء الحقيقي للسلام، والجلوس على طاولة حوار لحل الأزمة التي أنهكت اليمن الجميل بحسب وصفه.

وفي حديثه عن الشباب والمرأة، قال بأن المجتمع الدولي ينظر للشباب في اليمن بأنهم جزء كبير من الحل خصوصاً أن الحل لن يأتي سوى من الداخل وأن الشباب هم الأمل في بناء وطنهم، وشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمفاوضات، لما لدورها من أهمية في بناء سلام مستدام.

وقد تم فتح الباب لطرح التساؤلات والنقاش من قبل الحضور عبر الإنترنت ومن خلال الميسرين المتواجدين في قاعاتي المكلا وسيؤون، حيث بلغ عدد المشاركين مايقارب 250 شخص واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف. حيث طرحت بعض التساؤلات عن وضع التفاوضات وتعقيدات الوضع السياسي وفرص السلام في اليمن، ودور الشباب والمرأة والمجتمع المدني في بناء السلام واستدامته، ودور الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وكذلك قضية سفينة صافر.

وفي الختام، شكر المبعوث الحضور، معبراً عن سعادته بمشاركة الشباب في هذا النقاش ونوعية التساؤلات التي طرحت خلال الجلسة.

الانسان_والسلام