نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس للاطلاع على اوضاع الوحدات والألوية في المنطقة.



وأشاد نائب الرئيس بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة المواطنين وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي تجسد اليوم نموذجاً للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

من جانبه تطرق قائد المنطقة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بدور المنطقة ومهامها العسكرية، منوهاً إلى الدور الذي يبذله منتسبيها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.