‏الارياني: سطو قيادي حوثي على الاستاد الرياضي بذمار امتداد لأعمال السلب والنهب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، أعمال السلب والنهب الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، لاملاك وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها، وآخرها السطو على الاستاد الرياضي بمدينة ذمار.



اوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قيام أحد قيادات مليشيا الحوثي المدعو العوامي بنهب نصف مساحة الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية بمدينة ذمار) بذريعة ان الارضية ورث عن اجداده، والشروع بوضع المخططات والبناء عليها، سقوط يكشف الانحدار الذي وصلت له المليشيا وتجاوزها كل الخطوط الحمراء.

‏واشار الارياني الى ان السطو على واحدة من أهم معالم المدينة امتداد لعمليات النهب المنظم التي دشنتها مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على الدولة، ولم تسلم منها المقار الحكومية والمصالح العامة والخاصة وممتلكات المواطنين، وانتهت بنهب اراضي الملاعب الرياضية والمتنفسات العامة.

‏وأكد الارياني أن أعمال السلب والنهب التي مارستها مليشيا الحوثي وطالت المصالح العامة والخاصة منذ الانقلاب، ومحاولاتها فرض امر واقع، هو امر غير قانوني، فما بني على باطل فهو باطل وأن كل الحقوق سترد لأصحابها وفي مقدمتها أملاك وعقارات الدولة التي هي ملك لكل اليمنيين وللاجيال القادمة.