وزارة الداخلية تشارك في المؤتمر السنوي الـ 16 لرؤساء مكاتب الإنتربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت وزارة الداخلية، في المؤتمر السنوي السادس عشر لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو من العام الجاري بمشاركة 197 دولة .



وناقش المؤتمر الذي شارك فيه مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بالوزارة العميد الدكتور عبدالخالق الصلوي وعضوية الرائد الدكتور محمد مطهر، أوضاع مكاتب الإنتربول في العالم وما حققته خلال الأعوام الماضية والتحديات التي تواجهها، و سبل تعزيز التعاون الشرطي الدولي بما يعزز من دورها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى طرق مكافحة الجرائم السيبرانية من خلال التقنيات الحديثة والتي على رجال الأمن بمختلف البلدان مواكبة التطورات فيها .

وأكدت كلمة وزارة الداخلية اليمنية التي ألقاها في المؤتمر مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بالوزارة الدكتور عبدالخالق الصلوي ، أن اليمن يواجه تحديات عديدة من ضمنها مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر خاصة في الظروف العصيبة الحالية التي تشهدها البلاد..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة ووقوف المجتمع الدولي مع اليمن لتصدي لهذه المشاكل .

وقال " أن دعم الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بالمساعدات اللوجستية أستطاع اليمن أن يقف مجددا في معالجات الإشكاليات الأمنية رغم شحه الإمكانات ومواكبة تطوير متطلبات العمل الأمني"..معربا عن شكره وتقديره لمجالات الدعم والتأهيل المقدمة من بعض الدول..داعيا إلى مزيد من الاهتمام في بناء قدرات قوات الأمن ورفدها بالتجهيزات والمعدات اللازمة.

واضاف " ان اليمن يمضي بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية نحو مسيرة إعادة البناء والتنمية بمختلف المستويات والمجالات وتحقيق مزيدا من الأمن والاستقرار في كافة المجالات بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويعكس إيجابا على الإقليم والعالم لما يمثله اليمن من عمق إستراتيجي للمنطقة والعالم".