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مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة وصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة.

 

وجرى خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.

 

كما جرى ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد في محافظة صعدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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