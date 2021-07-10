مقتل أكثر من 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في حادث مروري بالعبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - العبر

توفي ما يزيد عن 10 أشخاص، وأصيب آخرون في حادث مروري على طريق العبر الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب.



وافادت مصادر مطلعة بالعبر، أن حادث اصطدام وقع في منطقة الضبيبي بين سيارتين نوع تويوتا وأخرى باص هايس، بسبب السرعة الجنونية.

وأشارت إلى احتراق السيارتين نتيجة اشتعال البترول، الذي كان على متن إحدى السيارات في الحادث.

واضافت المصادر أن بعض الجثث تفحمت نتيجة اشتعال النيران وعدم إخراجهم لحظة وقوع الحادث.