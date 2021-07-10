محافظ البيضاء يشيد بانتصارات الجيش ويشدد على رفع اليقظة والجاهزية القتالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي، بالبطولات والانتصارات الكبيرة التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات بالمحافظة ودحر المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا.



وشدد محافظ البيضاء خلال تفقده، اليوم، ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الامامية في جبهة ثرة المجاورة لمديرية مكيراس، على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية القتالية وتأمين المناطق التي سيتم تحريرها..مثمناً مواقف المقاتلين وما حققوه من انتصارات في مديريتي الزاهر والصومعة.

واكد المحافظ السوادي، ان عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف الا بتحرير المحافظة بالكامل من المليشيات الحوثية..منوهاً ان تحرير البيضاء اصبح ضرورة حتمية..ناقلاً للمقاتلين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وثمن محافظ البيضاء، جهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسنادهم لمعركة التحرير في محافظة البيضاء.