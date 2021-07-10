أكثر من 840 مليون ريال إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال النصف الأول للفترة (يناير – يونيو) من العام الحالي 2021م مبلغاً وقدره 840 مليون و556 ألف و848 ريال يمني متجاوزه بذلك الربط والمقابل من غير المنح.



و أوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح بلغت 501 مليون و463 ألف و747 ريال منها الإيرادات المحلية 240 مليون و370 ألف و618 ريال بنسبة 113 بالمائة من ربط الموازنة أي بنسبة زيادة 13 بالمائة ، وبنسبة 144 بالمائة من الإيرادات المحققة في الفترة المقابلة من العام السابق 2020م أي بنسبة بزيادة 44 بالمائة .

فيما بلغت الإيرادات المشتركة 261 مليون و93 ألف و129 ريال بنسبة 133 بالمائة من ربط الموازنة اي بنسبة زيادة 33بالمائة عن الربط وبنسبة 170 بالمائة من الإيرادات المحققة للفترة المقابلة من السنة الماضية 2020م اي بنسبة زيادة 70بالمائة عن المقابل .

وأشار مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء إلى ان زيادة نسب الموارد المالية المحلية والمشتركة للنصف الأول من العام الحالي 2021 كان بفضل تعاون وتضافر جهود الجميع إدراكا منهم بأهمية تلك الموارد كونها تمثل العامل الأساسي في التنمية المحلية للمديريات من خلال دعم وتمويل المشاريع وتحسين الخدمات العاجلة والملحة للمواطنين، وحث الجميع على الاستمرار بمضاعفة وبذل اقصى جهودهم في سبيل رفع الحصيلة الإيرادية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021م لتحقيق التقديرات السنوية المخطط لها.