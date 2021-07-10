افتتاح المرحلة الاولى لترميم جامع المظفر التأريخي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح بمحافظة تعز، اليوم، المرحلة الاولى من الترميمات في مسجد المظفر التاريخي بتمويل مكتب الاوقاف والارشاد وإشراف فرع هيئة الأثار والمتاحف والمخطوطات بالمحافظة.



وفي حفل التدشين، أشاد وكيل المحافظة عارف جامل، بترميم جامع المظفر وحماية الاماكن الأثرية والتأريخية وأهمية استكمال بقية المراحل لما فيه أحياء اهم المعالم الثقافية والتاريخية.

من جانبه أوضح مدير مكتب الاوقاف والارشاد خالد البركاني، أن عملية الترميم شملت إعادة تأهيل الدور الارضي لمسجد المظفر الذي دفنت بوابته في ايام حكم الامامة وكذلك إزالة الردميات التي كانت تغطي مدخل الدور الارضي وفتح المدخل و اقامة دعامات حجرية للبوابة المدخل وانشاء جدران سانده على طول المدخل ..مشيراً الى ان ذلك يأتي ضمن خطة المكتب الهادفة لاعادة تأهيل الدور الارضي للمسجد واستعادة الغرض الذي بني من اجله ليكون مركزا علميا لتأهيل وتدريب الخطباء والدعاة وطلبة العلم الشرعي وحفظة القران الكريم.