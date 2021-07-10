بلحاف يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف، بمكتبه في ديوان المحافظة، بالمدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية الاستاذ محمد منصور ثابت النهدي، المدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية، وذلك من اجل التنسيق بخصوص مشروع الأضحية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.



وفي اللقاء الذي حضره مدير قسم المشاريع بالمؤسسة الاستاذ ياسر جمال بن عقيل رحب بلحاف بوفد مؤسسة نهد التنموية مؤكداً تعاون وتقديم كافة التسهيلات من قبل المكتب لكل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بمحافظة المهرة، مشدداً على اهمية التعاون المشترك واهميه التنسيق مع مكتب الوزارة لتسهيل وضمان نجاح أعمال وبرامج المؤسسة التي تستهدف المحافظة.

واستمع بلحاف الى نبذة موجزة عن مشروع توزيع أضاحي عيد الحج القادم والمقدرة بخمسمائة رأس أضحية مقدمة من مركز المللك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والذي يستهدف ألف اسرة من الأيتام بالمحافظة.

وأوضح، المدير التنفيذي سبل اهمية التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية لضمان نجاح مشروع توزيع الأضحية وايصالها الى مستحقيها.

بدوره ابدى، مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل، الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف استعداده بأي تعاون وتنسيق مع مؤسسة نهد لتنفيذ اي برامج او اعمال من شأنها ان تعيد بالنفع على المستهدفين ، وفي إطار مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل بمحافظة المهرة.