توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين "أمل حضرموت" و"نقابة المهندسين" فرع حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقعت مؤسسة صناع أمل حضرموت للتنمية، ونقابة المهندسين فرع حضرموت، اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بينهما في دعم وتمويل البرامج والدورات التدريبية والمهنية، ومساهمة نقابة المهندسين في إعداد الدراسات الهندسية وتقديم المقترحات بالمشاريع التي من شأنها تحقيق أثر ايجابي مثمر وتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوسيع قاعدة العمل المشترك وتطويرها في الحاضر والمستقبل.



وقد وقع الاتفاقية المهندس طالب عبدالله باشهاب مدير مؤسسة صناع أمل حضرموت للتنمية، والمهندس عمر مبروك مخير رئيس نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت، وخلال التوقيع تبادلا كلمات الشكر والترحيب بالشراكة بين الجانبين.

وفي مراسيم التوقيع أكد مدير مؤسسة صناع أمل حضرموت للتنمية بأن المؤسسة تسعى لخلق شراكات نوعية مع مراكز متخصصة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على أساس تبادل المصالح والمنافع بما يخدم المجتمع ، موضحاً أن المؤسسة تقوم بتأهيل الشباب ورفع قدراتهم بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع وأنشطة من أجل تنمية مستدامة للمجتمع.

من جانبه عبر المهندس عمر مبروك مخير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر إطار للعمل المشترك بين الجانبين مستقبلا، وتهدف الى خلق أطر للعمل المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب.

تهدف الاتفاقية إلى خلق شراكة بين الطرفين لتمويل وتنفيذ الأنشطة بناءً على الخطط والمقترحات السنوية بينهما، وأيضاً تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف المشتركة في التدريب والتأهيل، وحددت الاتفاقية الجوانب المؤسسية للتعاون وتفاصيل المشروعات والبرامج الحالية والمستقبلية.