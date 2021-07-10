شرطة السير ومؤسسة فينا خير تناقشان إمكانية توفير الإشارات المرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام شرطة السير، بمحافظة المهرة العقيد سالم عمر الكثيري ، مع المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذة فاطمة خوار بحضور الملازم حسين أحمد المراني مدير شرطة السير بمديرية الغيضة، إمكانية توفير إشارات مرورية.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة دراسة الاحتياجات الملحة لإدارة شرطة السير بدعم من منظمات شركاء اليمن وتتبنى المشروع مؤسسة فينا خير استنادا إلى العريضة التي قدمتها إدارة شرطة السير للشوارع الواجب توافر إشارات مرورية فيها وتم الاتفاق بأن يكون التنفيذ على ثلاث مراحل (قصوى ومتوسطة وعادية) كما تم في الاجتماع تحديد الإشارات للأماكن المهمة والتي تكثر فيها المخالفات والأخرى ذات الأهمية لتعريف المسافرين الذين لايعرفون الطريق وغيرها.

وقدم مدير شرطة السير بالمحافظة جانب من الاحتياجات المهمة ومنها الإشارات المرورية التحذيرية منها والتعريفية كمرحلة أولى حسب برنامج المؤسسة.

من جانبه استعرض مدير شرطة السير الغيضة مقترحات بأماكن زرع الإشارات المرورية ونوعها والمكان المطلوب غرسها فيه واللوحات التعريفية لاتجاه الأماكن والمنع للشاحنات وغيرها، لافتا إلى أن مشروع الإشارات الضوئيه جاء بدعم من السلطه المحلية عبر شركة النفط وينفذ المشروعان (الإشارات الضوئية والمرورية) لتطوير مدينة الغيضة وإظهارها بصورة حضرية جميلة كعاصمة للمحافظة.

وأضاف المراني : تاتي هذه الخطوة وفقاً لخطة الإدارة العامة لشرطة السير وتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة لتطوير العمل المروري ولتحقيق السلامة المرورية من خلال زرع الإشارات المرورية ومواكبة التحديث بالبنية التحتية لعاصمة المحافظة.