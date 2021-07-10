شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تدعو لوقف التصعيد في محافظات جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، طرفي اتفاق الرياض إلى وقف كافة أشكال التصعيد فوراً في محافظات جنوب اليمن.



وحثت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، كاثي ويستلي، في تصريح نشرته السفارة على حسابها في "تويتر"، على العودة الى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

وقالت ويستلي إن الاستمرار في لغة التصعيد الخطابي قد يقود إلى نتائج وخيمة سيكون لها تداعيات خطيرة وأكثر سوءاً على الأوضاع الإنسانية ومضاعفة المعاناة للمواطنين، واطالة أمد الأزمة في البلد.