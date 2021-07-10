شكرا لبحثكم عن خبر النقيب : فهم التصريحات الامريكية من أسباب عودة التوتر في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن المتحدث العسكري باسم القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ان التصريحات الامريكية فهمت خطأ من قبل بعض الأطراف في الحكومة الشرعية .

وقال محمد النقيب في منشور له على صفحته بالفيس بوك :"كان المتوقع من الاطراف الدولية الفاعلة، تحديد موقف واضح ،مما تسمى بالشرعية ،التي تحولت الى اداة وظيفية بيد المليشيات الاخوانية ، وعناصرها الارهابية من القاعدة وداعش".

وأضاف النقيب : "وعلى العكس ، جاءت تصريحا لبعض من هذه الاطراف، لتفهمها تلك المليشيات انها ضوء اخضر لمضاعفة وتيرة تصعيدها العسكري في ابين، حيث دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية جديدة نحو شقرة ومنطقة قرن الكلاسي".

وكانت قوات تابعة للحكومة الشرعية دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة ابين في مؤشر على انهيار اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي .