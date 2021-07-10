شكرا لبحثكم عن خبر مدير شركة نفط عدن ترفض قرار تغييرها وتؤكد بقائها في المنصب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت مدير شركة النفط اليمنية فرع عدن انتصار قرار المحافظ احمد حامد لملس بتغييرها. وقال مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ان مدير الشركة إنتصار العراشة رفضت قرار تغييرها وتكليف صالح الجريري بديلاً عنها، معللة رفضها لقرار المحافظ بأنه قراراً غير شرعياً لكون لديها قرار جمهوري. وأضاف المصدر انها سوف تظل تداوم ولن تترك منصبها حتى يتم اصدار قرار جمهوري. وكان محافظ عدن اصدر يوم امس الاول الاربعاء قرارا بتعيين الدكتور صالح الجريري مديرا لشركة النفط فرع عدن .

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