شكرا لبحثكم عن خبر عودة التوتر بين قوات هادي والمجلس الانتقالي في ابين .. وقوات جديدة تدخل الى الكلاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر محلية ان تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للشرعية وصلت اليوم الجمعة إلى أبين، جنوبي .

وقالت المصادر أن آليات عسكرية وسلاح للمدفعية وصلت إلى جبهة قرن الكلاسي خط الدفاع عن مدينة شقرة الساحلية .

يأتي هذا عقب دفعة من التعزيزات العسكرية دفعت بها إلى جبهة الشيخ سالم، ومعسكرات شقرة، الأسبوع الماضي .

وتشهد محافظة أبين توتراً كبيراً منذ الأسبوع الماضي على خلفية أحداث لودر التي انتهت بسيطرة الشرعية على المدينة وتسليمها لمدير امن جديد معين من وزير الداخلية .