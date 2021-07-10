شكرا لبحثكم عن خبر عودة التوتر بين قوات هادي والمجلس الانتقالي في ابين .. وقوات جديدة تدخل الى الكلاسي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت مصادر محلية ان تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للشرعية وصلت اليوم الجمعة إلى أبين، جنوبي .
وقالت المصادر أن آليات عسكرية وسلاح للمدفعية وصلت إلى جبهة قرن الكلاسي خط الدفاع عن مدينة شقرة الساحلية .
يأتي هذا عقب دفعة من التعزيزات العسكرية دفعت بها إلى جبهة الشيخ سالم، ومعسكرات شقرة، الأسبوع الماضي .
وتشهد محافظة أبين توتراً كبيراً منذ الأسبوع الماضي على خلفية أحداث لودر التي انتهت بسيطرة الشرعية على المدينة وتسليمها لمدير امن جديد معين من وزير الداخلية .
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