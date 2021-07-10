شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة مصرع المحافظ الحوثي للبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية ان القائم بأعمال محافظ محافظة البيضاء المعين من قبل ين لقي مصرعه بغارة جوية في أطراف مديرية الزاهر صباح امس الخميس أثناء محاولة المليشيات استعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها.

وبحسب تلك المصادر ان القيادي الحوثي، حمود شتان، مشرف الحوثيين على محافظة البيضاء، لقي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه بغارة جوية في أطراف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وتشهد جبهات محافظة البيضاء معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين، في محاولة الاخيرة في استعادة المواقع التي خسرتها وايقاف زحف القوات المشتركة من التقدم نحو مدينة البيضاء.

حيث أفادت مصادر ميدانية، مساء اليوم الجمعة، بأن أبطال الجيش ي المسنودين بالمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرقي مدينة البيضاء، مركز المحافظة الاستراتيجية.

وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وكان محافظ المحافظة اللواء الركن ناصر السوادي، أكد خلال تفقده للأبطال المرابطين في جبهة ثرة، على أن المعركة انطلقت ولن تتوقف الا بتحرير المحافظة بالكامل.

يذكر ان القيادي الحوثي حمود شتان عين قائما باعمال محافظ البيضاء التابع للمليشيات الحوثي بعد وفاة المحافظ السابق علي محمد المنصوري متأثرا برصاص الجيش الوطني كما يعتبر شتان المتهم الرئيسي بقتل الشهيدة جهاد الأصبحي .